Timide hausse en Europe ; le rapport JOLTS à venir

(AOF) - Au lendemain d'un lundi noir à Wall Street, les marchés européens évoluent en légère hausse à l'exception du footsie britannique. La prudence reste de mise sur fond de crainte d'un ralentissement de l'économie américaine. La séance s'annonce calme sur le front des statistiques avec uniquement le rapport JOLTS sur les ouvertures de postes aux Etats-Unis, au programme de l'après-midi. Les investisseurs prendront des indices des prix à la consommation mercredi et des prix à la production jeudi. Le CAC 40 progresse de 0,26% à 8068 points et l'EuroStoxx 50 avance de 0,33% à 5404 points.

En Europe, Volkswagen (+3% à 113,45 euros) progresse légèrement après avoir connu une fin d’année moins dégradée qu’anticipé. En 2025, le constructeur automobile allemand cible une marge opérationnelle comprise entre 5,5% et 6,5%, contre 5,9% en 2024 et un consensus de 5,8%. "Nos perspectives reflètent les défis économiques mondiaux et les profonds changements qui se produisent dans le secteur" déclare le directeur financier, Arno Antlitz. UBS reste à vendre sur le titre, soulignant que ces prévisions ne tiennent pas compte des droits de douane américains alors que le groupe y est exposé.

En France, Maisons du Monde fléchit de 1,45% à 3,39 euros dans le sillage de "résultats annuels sous forte pression et comme attendu", selon TP Icap Midcap. Le distributeur de meubles et d'objets de décoration a accusé au titre de son exercice 2024 clos une perte nette de 115,3 millions d'euros contre un bénéficie de 8,8 millions d'euros un an plus tôt. Cette ampleur du déficit est à relativiser car elle intègre 81 millions d'euros d'amortissements exceptionnels sur l'actif historique. L'Ebitda courant s'élève à 145,3 millions d'euros, en retrait de 30%.

Technip Energies (-0,07% à 29,24 euros) est quasi stable alors que AlphaValue à relevé sa recommandation sur la valeur de Réduire à Accumuler avec un objectif de cours inchangé de 34,30 euros. "Nous avons intégré les résultats de Technip Energies pour l'exercice 2024 dans notre modèle et révisé nos prévisions de résultats pour l'exercice 2025-2027, reflétant un carnet de commandes record de 19,6 milliards d'euros (+24% par rapport à l'année précédente), qui offre une visibilité de près de trois ans sur le chiffre d'affaires", souligne le bureau d'études.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aux Etats-Unis, le rapport Jolts sur les ouvertures de postes en novembre sera publié à 15h00.

A mi-séance, l'euro avance de 0,48% à 1,0889 dollar.