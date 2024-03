Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TIM: s'attend à un cash-flow d'environ 500 ME en 2026 information fournie par Cercle Finance • 11/03/2024 à 14:21









(CercleFinance.com) - TIM fournit des informations complémentaires sur ses perspectives suite à la présentation du plan industriel ' Free to Run ' 2024-2026 présenté lors de la journée investisseurs du 7 mars.



L'endettement net pro forma après le désendettement attendu de l'opération NetCo, qui s'élève à environ 6,1 milliards d'euros au 31 décembre 2023, devrait s'établir à environ 7,5 milliards d'euros à la fin de 2024.



En ce qui concerne les flux de trésorerie 2025-2026, le cash-flow net devrait être proche de zéro en 2025 et d'environ 0,5 milliard d'euros en 2026.



Ces niveaux de cash-flow net conduisent à une valeur d'environ 0,4 milliard d'euros en 2025 et de 0,8 milliard d'euros en 2026.



TIM confirme donc les objectifs 2024-2026 présentés au marché.



' Il convient également de noter que les avantages potentiels par rapport aux prévisions pourraient résulter d'un complément de prix lié à la transaction avec Netco et à la cession potentielle de Sparkle, dont le processus est toujours en cours ' indique le groupe.





