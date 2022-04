Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TIM: KKR n'a pas confirmé sa déclaration d'intérêt information fournie par Cercle Finance • 08/04/2022 à 09:18









(CercleFinance.com) - Le Conseil d'administration de TIM s'est réuni hier sous la présidence de Salvatore Rossi, à la suite de l'Assemblée générale des actionnaires qui a approuvé les états financiers au 31 décembre 2021.



Le Conseil a confirmé à l'unanimité le directeur général, Pietro Labriola, en tant que directeur général de la société.



Le Conseil a également examiné la lettre qu'il a reçue le 4 avril de KKR et a reconnu que KKR indiquait qu'elle n'avait pas été en mesure de confirmer les termes de la déclaration d'intérêt indicative non contraignante qu'elle avait faite le 19 novembre 2021, y compris le prix de 0,505 euro par action.



KKR a énuméré les circonstances qui ont déterminé son incapacité à confirmer la transaction potentielle.



' Étant donné que KKR n'a pas confirmé sa déclaration d'intérêt, y compris le prix qui y figurait précédemment, le Conseil a décidé à l'unanimité qu'il ne serait pas approprié pour le moment d'accorder à KKR l'accès à la diligence raisonnable ' indique le groupe.





