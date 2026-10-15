Tim Cook affirme qu'Apple Intelligence a été approuvé en Chine, selon The Paper

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Tim Cook, président d'
AAPL.O , a déclaré qu'Apple Intelligence avait été approuvé en Chine et qu'une version d'essai devrait être disponible dans le courant du mois d'octobre, selon le journal chinois soutenu par l'État *The Paper*, qui cite une interview exclusive accordée jeudi par Cook à Shanghai.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer