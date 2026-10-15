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Tim Cook affirme qu'Apple Intelligence a été approuvé en Chine, selon The Paper
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 11:13

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Tim Cook, président d'

AAPL.O , a déclaré qu'Apple Intelligence avait été approuvé en Chine et qu'une version d'essai devrait être disponible dans le courant du mois d'octobre, selon le journal chinois soutenu par l'État *The Paper*, qui cite une interview exclusive accordée jeudi par Cook à Shanghai.

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