Tim Cook affirme qu'Apple Intelligence a été approuvé en Chine, selon The Paper

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Tim Cook, président d'

AAPL.O , a déclaré qu'Apple Intelligence avait été approuvé en Chine et qu'une version d'essai devrait être disponible dans le courant du mois d'octobre, selon le journal chinois soutenu par l'État *The Paper*, qui cite une interview exclusive accordée jeudi par Cook à Shanghai.