Tim Cook à la tête de Nvidia ? Trump et le monde entier se demandent qui sera le prochain

En ce qui concerne le prochain directeur général de Nvidia, Donald Trump sort des sentiers battus.

Après que le conseil d'administration du fabricant de puces d'IA s'est séparé de son directeur général Jensen Huang, le président américain a déclaré jeudi sur les réseaux sociaux: “Il n'y a qu'un seul homme capable de prendre sa place: TIM COOK d'Apple. Une légende remplace une légende!”

La recherche d’un successeur permanent est lancée , et le conseil d’administration est ouvert à des candidats issus de l’entreprise comme à des candidats externes, a indiqué Nvidia.

Les analystes et les investisseurs recherchent une personne qui maîtrise la technologie, ait une vision d’avenir et fasse preuve de perspicacité financière, car l’entreprise a été un investisseur majeur dans le boom de l’IA, tout en étant un fabricant. Une expérience dans la direction d’une grande entreprise est probablement un critère indispensable .

Colette Kress, directrice financière de Nvidia, qui a été nommée directrice générale par intérim, et Ian Buck, ingénieur hors pair, apportent leur expertise dans les deux domaines que les investisseurs apprécient le plus: les questions financières de l’entreprise et sa technologie.

Sur le site de marché prédictif Polymarket, les traders ont désigné Ian Buck comme le candidat le plus susceptible de devenir le prochain directeur général, suivi de Colette Kress, du directeur général d’Arm Holdings O9Ty.F , René Haas, et de Tim Cook.

Voici quelques noms évoqués par les observateurs du secteur des puces électroniques:

COLETTE KRESS, DIRECTRICE FINANCIÈRE DE NVIDIA

Nommée directrice générale par intérim jeudi, Colette Kress, une figure chevronnée du secteur, est considérée par les analystes et les investisseurs comme un choix judicieux pour diriger l’entreprise en période de crise, grâce à son expérience, son autorité et ses relations étroites avec Wall Street.

Mme Kress occupe le poste de directrice financière de NVIDIA depuis 2013. Auparavant, elle a mené une longue carrière au sein de grandes entreprises technologiques, notamment Microsoft MSFT.O , Cisco CSCO.O et le fabricant de puces Texas Instruments TXN.O . Une question majeure se pose: qui endossera le rôle de visionnaire technologique si elle prend la tête de l’entreprise?

IAN BUCK, VICE-PRÉSIDENT DE NVIDIA CHARGÉ DE L'HYPERSCALE ET DU CALCUL HAUTE PERFORMANCE

M. Buck, qui a rejoint l’entreprise en 2004, a joué un rôle de premier plan dans le développement de la technologie qui a permis à Nvidia de passer d’une entreprise spécialisée dans les puces pour jeux vidéo à la plus grande force du secteur du matériel d’IA. Il y est parvenu en contribuant à diriger le développement de CUDA, la plateforme logicielle qui a rendu possible le calcul généraliste sur les processeurs graphiques de Nvidia. M. Buck travaille également en étroite collaboration avec les grands clients en tant que responsable des produits matériels et logiciels d’IA chez Nvidia.

Les investisseurs rechercheront un visionnaire capable d’anticiper l’avenir, ce qui constitue un élément clé de la mission de Buck. “L’un des aspects les plus difficiles de mon travail consiste souvent à essayer de prédire l’avenir, mais l’IA ne cesse de nous surprendre”, a déclaré Buck lors d’une conférence organisée par Bank of America l’année dernière.

RENE HAAS, directeur général D’ARM

Le directeur général d’Arm , René Haas, a passé sept années formatrices chez Nvidia, où il a gravi les échelons jusqu’au poste de vice-président et directeur général de la division des produits informatiques, avant de rejoindre Arm en 2013. Il est devenu directeur général en 2022 et a supervisé l’introduction en bourse du fabricant britannique de puces sur le Nasdaq en 2023.

En avril, il a également pris les rênes de la division internationale de la société mère SoftBank 9984.T et siège au conseil d’administration du groupe SoftBank.

Arm conçoit des architectures de processeurs et les concède sous licence à d’autres entreprises qui développent ensuite leurs propres modèles de puces . Historiquement, ses points forts se situaient dans le domaine des téléphones mobiles, mais l’entreprise se développe désormais dans le secteur des ordinateurs . Cela entraîne de nombreux recoupements avec Nvidia, qui est également un concepteur de puces, bien qu’Arm soit nettement plus modeste en termes de chiffre d’affaires et d’effectifs.

PAT GELSINGER, ANCIEN directeur général D’INTEL

Pat Gelsinger a mené une initiative ambitieuse visant à redresser Intel INTC.O , mais il a quitté le fabricant de puces en 2024 après moins de quatre ans, les changements peignant à s’imposer.

Pourtant, Gelsinger fait partie des rares personnes au monde à savoir ce qu’implique la direction d’une entreprise de puces, et il maîtrise à la fois la conception et la fabrication, puisque Intel exerce ces deux activités. Nvidia ne fabrique pas ses propres puces, mais son succès repose sur des relations étroites avec ses fabricants.

Gelsinger a débuté sa carrière chez Intel à l’âge de 18 ans et a passé 30 ans au sein de l’entreprise, gravissant les échelons jusqu’à devenir son premier directeur technique, avant de diriger VMware de Broadcom AVGO.O pendant près d’une décennie. Il est revenu à la tête d’Intel en tant que directeur général en 2021.

LISA SU, directrice générale d’AMD

Lisa Su dirige l’un des principaux concurrents de Nvidia, AMD AMD.O . Si elle venait à remplacer Huang, cette nomination constituerait un bouleversement majeur pour AMD et un changement qui se ferait sentir dans l’ensemble du secteur.

Lisa Su et Huang sont tous deux nés à Taïwan et se sont présentés comme des parents éloignés .

Mais elle est connue pour un style très différent et moins tape-à-l’œil que celui de Huang, qui attirait souvent les foules lors de ses incursions en Asie. Son approche plus discrète lui a permis de se faire des alliés sur le marché clé de la Chine, où elle a réussi à obtenir des entretiens avec le ministre chinois du Commerce et le vice-Premier ministre He Lifeng.

Alors que les contrôles à l’exportation américains ont entraîné un effondrement de la part de marché de Nvidia en Chine, AMD, sous la direction de Su, a tout de même trouvé des débouchés dans ce pays , notamment avec ses processeurs centraux (CPU) et ses processeurs graphiques grand public (GPU). Cela lui a permis d’atteindre une part de 4 % du marché chinois des puces d’IA.

SANJAY MEHROTRA, directeur général DE MICRON

Sanjay Mehrotra, directeur général du fabricant de puces mémoire Micron MU.O , possède plus de quatre décennies d’expérience et a travaillé en étroite collaboration avec Nvidia, qui utilise les produits de Micron .

M. Mehrotra dirige le plus grand fabricant américain de puces mémoire depuis 2017 et a contribué à sa transformation en un fournisseur clé pour les systèmes d’IA. Avant de rejoindre Micron, M. Mehrotra a cofondé Sandisk, pionnier de la mémoire flash, en 1988, et est resté au sein de l’entreprise jusqu’à sa cession en 2016. Il en a été le directeur général à partir de 2011, contribuant à faire de Sandisk une entreprise de semi-conducteurs classée au Fortune 500.

Sous la direction de M. Mehrotra, Micron a renforcé ses liens avec Nvidia et s’est réorienté vers les puces mémoire à haute bande passante utilisées dans les serveurs d’IA. Cette réorientation a contribué à propulser la société à une valorisation d’environ 1 000 milliards de dollars, alors que la demande en infrastructures d’IA explosait.

MATT MURPHY, directeur général DE MARVELL TECHNOLOGY

Matt Murphy, directeur général du fabricant de puces sur mesure Marvell Technology MRVL.O , s’est imposé comme une figure de proue de l’essor des infrastructures d’IA, travaillant en étroite collaboration avec Nvidia tout en aidant les géants du cloud à développer des puces sur mesure destinées à réduire leur dépendance vis-à-vis des processeurs Nvidia.

M. Murphy dirige Marvell depuis 2016, transformant l’entreprise, qui était spécialisée dans les puces de stockage, en un fournisseur majeur de technologies pour les centres de données, les réseaux et les infrastructures d’IA. Avant de rejoindre Marvell, il a occupé divers postes chez Maxim Integrated pendant plus de 20 ans.

Sous la direction de Murphy, Marvell est devenue l’une des grandes gagnantes de l’essor de l’IA. L’entreprise a développé son activité de puces sur mesure, conquis d’importants clients du cloud et renforcé ses liens avec Nvidia. En juin, Huang a qualifié Marvell de prochaine “entreprise à un billion de dollars”, contribuant ainsi à propulser son cours de bourse à un niveau record.

JOHNY SROUJI, DIRECTEUR DU MATÉRIEL CHEZ APPLE

Johny Srouji supervise l’ingénierie de l’ensemble du matériel chez la seule entreprise dont la valeur dépasse celle de Nvidia: Apple. Son domaine de compétence englobe les micropuces, les modems cellulaires, les écrans, les appareils photo et les batteries intégrés à ses appareils; il rend compte au directeur général John Ternus, qui a succédé à Tim Cook en septembre.

Srouji a contribué à faire d’Apple un géant des puces électroniques qui conçoit ses propres processeurs. Il a rejoint Apple en 2008 pour diriger le développement du processeur principal de l’iPhone. Ce travail a donné naissance à Apple Silicon, les puces qu’Apple conçoit en interne pour ses appareils. Apple et Nvidia travaillent toutes deux avec TSMC, la société taïwanaise qui fabrique les puces conçues par les entreprises californiennes, ce qui donne à Srouji une visibilité sur un partenariat clé de Nvidia.

Avant de rejoindre Apple, Srouji a occupé des postes à responsabilité dans la conception de processeurs chez Intel et IBM. Il est titulaire d’une licence et d’un master en informatique de l’Institut de technologie d’Israël (Technion).

TIM COOK, ANCIEN directeur général D’APPLE

Trump aurait-il peut-être raison? Tim Cook a réussi la difficile tâche de diriger Apple AAPL.O après le décès du cofondateur Steve Jobs en 2011; prendre la relève d’une légende figure donc à son palmarès.

Au cours de ses 15 années à la tête de l’entreprise, il a fait passer la capitalisation boursière de la société de 350 milliards de dollars à 4 500 milliards de dollars . Apple est aujourd’hui la seule entreprise dont la valeur dépasse celle de Nvidia.

Il a été salué pour la conception de produits à succès tels que l’Apple Watch et les AirPods, et a également développé l’activité de services de l’entreprise, qui est devenue une source considérable de revenus.

Tim Cook a misé encore davantage sur la Chine comme principale base de production d’Apple, ce qui a permis d’énormes gains d’efficacité mais a exposé l’entreprise à des risques, notamment lorsque Donald Trump a augmenté les droits de douane. Il a également entretenu des relations avec Donald Trump, restant régulièrement en contact avec lui par téléphone et participant à des dîners privés avec le président et d’autres personnalités.

Tim Cook reste président exécutif du conseil d’administration. Il voyage à travers le monde pour défendre les intérêts d’Apple, comme lors de son déplacement en Chine en octobre, sa troisième visite de l’année.