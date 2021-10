Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TIM : accord avec Oracle autour du multicloud en Italie information fournie par Cercle Finance • 08/10/2021 à 17:47









(CercleFinance.com) - Oracle annonce aujourd'hui la signature d'un accord de collaboration avec TIM (Telecom Italia) et Noovle (société cloud du groupe TIM) dans le cadre d'un plan visant à déployer des services multicloud pour les entreprises et les organisations du secteur public en Italie. Le groupe TIM prévoit d'utiliser des technologies d'infrastructure cloud avancées pour soutenir la modernisation numérique de l'Italie et s'établir via Noovle, en tant que référence du marché pour les services multicloud d'entreprise dans le pays. Dans ce cadre, Oracle apportera son infrastructure cloud de nouvelle génération. La stratégie hybride et multicloud d'Oracle s'aligne également étroitement avec les objectifs de TIM Group en garantissant que toutes les données des clients seront hébergées dans le pays et que les clients disposeront d'une solution cloud répondant à leurs besoins de souveraineté des données.

