TikTok participera à une réunion de la Chambre des représentants américaine concernant des préoccupations en matière de sécurité nationale, rapporte The Information

Will Farrell, directeur de la sécurité de la coentreprise américaine de TikTok, participera le 15 décembre à une table ronde publique organisée par la commission spéciale de la Chambre des représentants des États-Unis sur la Chine, a rapporté jeudi le site The Information.

M. Farrell répondra à des questions concernant l'influence de la Chine sur l'algorithme de TikTok et la manière dont l'entreprise protège les données des Américains, ajoute l'article.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.