Will Farrell, directeur de la sécurité de la coentreprise américaine de TikTok, participera le 15 décembre à une table ronde publique organisée par la commission spéciale de la Chambre des représentants des États-Unis sur la Chine, a rapporté jeudi le site The Information.
M. Farrell répondra à des questions concernant l'influence de la Chine sur l'algorithme de TikTok et la manière dont l'entreprise protège les données des Américains, ajoute l'article.
Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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