TikTok conclut un accord pour la création d'une nouvelle coentreprise aux États-Unis afin d'éviter l'interdiction américaine

La coentreprise, majoritairement détenue par des Américains, sécurisera les données

Oracle, Silver Lake et MGX détiennent chacun 15 % de la coentreprise TikTok USDS

ByteDance conserve 19,9 % des parts

Le propriétaire chinois de TikTok, ByteDance, a déclaré jeudi qu'il avait finalisé un accord pour établir une coentreprise majoritairement détenue par des Américains qui sécurisera les données américaines, afin d'éviter l'interdiction par les États-Unis de l'application de vidéos courtes utilisée par plus de 200 millions d'Américains.

L'accord est une étape importante pour l'entreprise de médias sociaux après des années de batailles qui ont commencé en août 2020 lorsque le président Donald Trump a tenté sans succès d'interdire l'application pour des raisons de sécurité nationale.

TikTok USDS Joint Venture LLC sécurisera les données des utilisateurs américains, les applications et les algorithmes grâce à des mesures de confidentialité des données et de cybersécurité, a déclaré ByteDance.

L'accord prévoit que des investisseurs américains et internationaux détiennent 80,1 % de l'entreprise, tandis que ByteDance en détiendra 19,9 %.

Les trois investisseurs principaux de TikTok USDS JV - le géant de l'informatique en nuage Oracle ORCL.N , le groupe de capital-investissement Silver Lake SILAK.UL et la société d'investissement MGX basée à Abu Dhabi - détiendront chacun 15 %.

Un responsable de la Maison Blanche a déclaré à Reuters que les gouvernements américain et chinois avaient approuvé l'accord. L'ambassade de Chine à Washington n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Les détails de l'accord sont conformes à ceux exposés en septembre, lorsque M. Trump a reporté au 23 janvier l'application d'une loi interdisant l'application à moins que son propriétaire chinois ne la vende , dans le cadre des efforts déployés pour extraire les actifs américains de l'entreprise.

L'année dernière, M. Trump a déclaré que l'accord répondait aux conditions de cession prévues par la loi de 2024. En septembre, la Maison-Blanche a déclaré que l'entreprise exploiterait l'application américaine de TikTok. Les parties intéressées doivent encore divulguer des éléments de l'accord, tels que les relations commerciales entre l'entreprise et ByteDance.

Le président a plus de 16 millions d'adeptes sur son compte TikTok personnel et a reconnu que l'application l'avait aidé à se faire réélire. Le 22 décembre, il a reçu un document de TikTok vantant sa popularité sur l'application, comme le montre une photo publiée ce mois-ci par le New York Times. La Maison Blanche a également ouvert un compte TikTok officiel en août.

TikTok a déclaré que les investisseurs dans l'entreprise comprennent Dell Family Office - la société d'investissement du fondateur de Dell Technologies DELL.N Michael Dell - ainsi que Vastmere Strategic Investments, Alpha Wave Partners, Revolution, Merritt Way, Via Nova, Virgo LI et NJJ Capital.

Adam Presser et Will Farrell, anciens membres de l'USDS de TikTok, ont été nommés respectivement directeur général et responsable de la sécurité.

Le directeur général de TikTok, Shou Chew, a également été nommé au conseil d'administration de l'entreprise; il dirige les activités et la stratégie mondiales de TikTok.

L'entreprise entraînera, testera et mettra à jour l'algorithme de recommandation de contenu de TikTok sur les données des utilisateurs américains et l'algorithme sera sécurisé dans le nuage d'Oracle aux États-Unis, a déclaré TikTok.

En septembre, Reuters a rapporté, en citant des sources, que ByteDance conserverait la propriété des opérations commerciales de TikTok aux États-Unis, mais céderait le contrôle des données, du contenu et de l'algorithme de l'application à l'entreprise.

L'entreprise servira de base à la société américaine et gérera les données des utilisateurs américains ainsi que l'algorithme, ont indiqué des sources à l'époque. Elles ont précisé qu'une division distincte détenue à 100 % par ByteDance contrôlerait les opérations commerciales génératrices de revenus, telles que le commerce électronique et la publicité.

La nouvelle entreprise recevra une partie des revenus pour sa technologie et ses services de données, ont ajouté les sources.