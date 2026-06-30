TikTok a conclu un accord avec un plaignant mineur avant le deuxième procès individuel concernant les préjudices causés aux enfants par les réseaux sociaux, selon un cabinet d'avocats

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour: ajout d'informations supplémentaires concernant l'accord au paragraphe 2, ainsi que d'autres précisions sur l'affaire tout au long de l'article)

TikTok a conclu un accord à l’amiable dans le cadre d’un procès intenté par un mineur qui affirmait que la plateforme avait porté atteinte à sa santé mentale, a déclaré mardi un porte-parole du cabinet d’avocats représentant le plaignant. Un accord de principe a été conclu, mais les détails n’ont pas encore été finalisés, selon un porte-parole du cabinet Morgan & Morgan, qui représente le plaignant.

Cet accord intervient avant ce qui devrait être le deuxième procès devant un tribunal de l'État de Californie concernant le rôle des réseaux sociaux dans la crise de santé mentale chez les jeunes. Le procès, intenté par un adolescent de 15 ans connu sous le nom de R.K.C., visait quatre défendeurs: YouTube GOOGL.O de Google, Instagram META.O de Meta, Snapchat SNAP.N de Snap Inc. et TikTok de ByteDance. YouTube a conclu un accord à l’amiable en juin, tandis que les procès d’Instagram et de Snapchat sont toujours prévus en juillet.

R.K.C., originaire de Floride, a déclaré avoir commencé à utiliser les réseaux sociaux vers l’âge de huit ans, selon les documents judiciaires. Il en est devenu dépendant, perdant le sommeil et souffrant de dépression et d’anxiété, selon ces mêmes documents.