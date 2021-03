Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tikehau : perte nette avec des instruments dérivés en 2020 Cercle Finance • 18/03/2021 à 15:28









(CercleFinance.com) - Tikehau Capital fait part d'un résultat net part du groupe de -206,6 millions d'euros pour 2020, du fait des coûts liés aux instruments dérivés mis en place face à un contexte de marché inédit, sans lesquels il s'élève à +13 millions d'euros. Pour l'activité de gestion d'actifs, le taux de marge opérationnelle s'est amélioré de 3,9 points à 37,3%, pour des revenus de 204,8 millions, tandis que la collecte nette s'est montée à 4,2 milliards, dépassant les quatre milliards pour la troisième année consécutive. Tikehau Capital propose une distribution stable de 0,50 euro par action au titre de l'exercice 2020, et confirme ses objectifs à horizon 2022 consistant à atteindre des actifs sous gestion supérieurs à 35 milliards d'euros (contre 28,5 milliards en 2020).

Valeurs associées TIKEHAU CAPITAL Euronext Paris -1.19%