Tikehau : nomination d'un président crédits structurés

(CercleFinance.com) - Tikehau Capital annonce la nomination de John Fraser en tant que président de son activité mondiale de crédits structurés, nomination qui 'renforce l'engagement de la société envers son activité de CLO et accompagne son expansion sur le marché américain'. Dans son rôle nouvellement créé, il conseillera les équipes senior sur la conduite des activités de crédits structurés, incluant la planification stratégique de ses plateformes CLO, ainsi que le développement de nouvelles activités au sein des crédits structurés. John Fraser apporte 30 ans d'expérience dans le domaine des CLO. Depuis 2019, il était administrateur indépendant d'Investcorp. Plus récemment, il en était également le directeur général et responsable de l'activité de crédit aux États-Unis.

