Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Tikehau: le titre progresse, DB entame le suivi à l'achat information fournie par Cercle Finance • 05/03/2024 à 12:31









(CercleFinance.com) - Le titre Tikehau Capital progresse de 1,8% mardi à la Bourse de Paris, soutenu par une note favorable de Deutsche Bank qui a initié ce matin le suivi de la valeur à l'achat.



Dans une étude consacrée aux spécialistes de la gestion alternative, intitulée 'Etoiles montantes' (rising stars), l'analyste met en évidence la croissance 'structurelle' du secteur en dépit de la récente remontée des taux d'intérêt.



L'intermédiaire souligne en particulier que la dette prive - qui représente plus de 40% de l'activité de Tikehau - constitue l'un des domaines les plus dynamiques du marché.



S'il dit considérer Tikehau et Antin comme deux sérieux 'challengers' aux deux leaders européens que son EQT et Partners Group, Deutsche avoue sa préférence pour Tikehau en raison des perspectives de croissance de la société et de sa valorisation décotée.





Valeurs associées TIKEHAU CAPITAL Euronext Paris +2.16%