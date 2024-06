Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Tikehau: lancement du partenariat avec Nikko en Asie information fournie par Cercle Finance • 27/06/2024 à 10:38









(CercleFinance.com) - Tikehau Capital a annoncé jeudi avoir finalisé son partenariat stratégique en Asie avec Nikko Asset Management, l'un des plus grands gestionnaires d'actifs du continent asiatique.



L'accord, qui entre en vigueur immédiatement, va conférer à Nikko des droits de distribution exclusifs, principalement au Japon, et des droits non-exclusifs sur d'autres marchés asiatiques, des produits de Tikehau Capital.



Il prévoit aussi la création d'une co-entreprise basée à Singapour d'ici à la fin de l'année, qui portera sur le développement conjoint de stratégies d'investissement dans des actifs privés axés sur l'Asie.



Enfin, Nikko Asset Management compte faire l'acquisition d'une participation dans Tikehau Capital, celle-ci devant rester inférieure au premier seuil légal de déclaration de franchissement, à savoir 5%.



Le gestionnaire d'actifs alternatifs explique que Nikko - qui gère plus de 240 milliards de dollars d'actifs sous gestion - va lui apporter son vaste réseau de distribution et de clients, sa réputation ainsi que sa connaissance profonde du marché, ce qui va lui permettre de renforcer sa présence au Japon et dans toute l'Asie.



Tikehau ajoute que cette collaboration marque une étape importante pour son développement en Asie après 10 ans d'expansion dans la région, avec les ouvertures successives de bureaux à Singapour, en Corée du Sud, au Japon et une ouverture à venir à Hong Kong.





