Tikehau annonce une prise de participation majoritaire dans Sigma Components, un fabricant de composants de précision destinés à l'aéronautique civile et militaire, marquant son 1er investissement au Royaume-Uni dans le cadre du 2e millésime de sa stratégie de private equity dédiée à l'aéronautique et à la défense.

Employant environ 490 collaborateurs répartis sur quatre sites (Hinckley, Farnborough et Sandiacre au Royaume-Uni, ainsi que Chengdu en Chine), Sigma fournit principalement des produits fabriqués selon les spécifications de ses clients aux constructeurs et équipementiers de rang 1, sur les marchés des moteurs et des aérostructures.

L'entreprise dispose également de savoir-faire spécialisés dans le cintrage de tubes de grand diamètre, l'industrialisation rapide de nouveaux produits, la fabrication, le soudage et les procédés de nettoyage avancés, soutenus par des agréments et des certifications aéronautiques.

Tikehau réalise cet investissement dans le cadre du 2e millésime de sa stratégie de private equity dédiée à l'aéronautique et à la défense. Lancée en 2020, cette stratégie accompagne les entreprises du secteur dans leur croissance, leur modernisation, leurs transitions actionnariales et leurs besoins d'investissements stratégiques.

L'équipe de direction de Sigma restera en place et a réinvesti aux côtés de Tikehau, qui apportera un soutien stratégique et opérationnel à l'entreprise afin d'accroître ses volumes de production sur les programmes aéronautiques existants, de renforcer ses opérations et de réaliser des acquisitions ciblées.

Le gestionnaire d'actifs mobilisera également son réseau dans les secteurs de l'aéronautique et de la défense, avec l'ambition de poursuivre le développement de Sigma en tant que partenaire de dimension mondiale au service de ses clients au Royaume-Uni et à l'étranger.