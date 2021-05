Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tikehau : entouré pour un projet de simplification Cercle Finance • 21/05/2021 à 11:25









(CercleFinance.com) - Tikehau Capital s'adjuge plus de 8% au lendemain de la publication, par le groupe de gestion d'actifs alternatifs, d'actifs sous gestion s'élevant à 29,4 milliards d'euros à fin mars, soit une croissance de 15,5% sur un an. Surtout, il annonce son intention de simplifier son organisation, 'ce qui se traduira par une amélioration significative de son profil financier et permettra la mise en place d'une nouvelle politique de distribution afin d'accroître la création de valeur pour les actionnaires'. 'À travers cette réorganisation opérationnelle, Tikehau Capital atteindra ainsi les plus hauts standards de marché parmi les acteurs cotés de l'industrie de la gestion d'actifs alternatifs, tout en proposant un alignement d'intérêt inégalé dans son secteur', affirme-t-il.

Valeurs associées TIKEHAU CAPITAL Euronext Paris +8.06%