Tikehau : Crédit Agricole investit pour l'aéronautique

(CercleFinance.com) - Tikehau Capital annonce que le groupe Crédit Agricole (Caisses Régionales, LCL et Crédit Agricole SA), investit 100 millions d'euros dans le nouveau fonds de place dédié à la filière aéronautique géré par Ace Capital Partners, filiale de Tikehau Capital. Ce fonds d'investissement aéronautique vise à renforcer les fonds propres des entreprises françaises stratégiques de cette filière fragilisée par la crise actuelle, préparer l'après crise, les accompagner dans leur développement et soutenir la consolidation du secteur. Au moment de son lancement le 28 juillet 2020, le fonds aéronautique, dont la première levée avait totalisé un montant total d'engagements de 630 millions d'euros, affichait l'ambition de disposer rapidement d'un milliard d'euros d'encours.

