Tikehau confirme ses objectifs à horizon 2022

Le groupe a confirmé ses objectifs structurants (hors éventuelles acquisitions) à horizon 2022, consistant à atteindre des actifs sous gestion supérieurs à 35 milliards d'euros et des Fee-Related Earnings supérieurs à 100 millions d'euros. Le groupe de gestion précise qu'ils correspondent au résultat opérationnel de l'activité de gestion d'actifs hors commissions de performance et d'intéressement à la surperformance.

Il sera proposé à l'Assemblée générale une distribution de 0,50 euro par action au titre de l'exercice 2020, un montant stable par rapport à 2019. Le détachement interviendra le 21 mai 2021 et la mise en paiement sera réalisée à compter du 25 mai 2021.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.