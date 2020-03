Tikehau Capital vise toujours des actifs sous gestion supérieurs à 35 milliards d'euros en 2022

(AOF) - Tikehau Capital a dévoilé un résultat net part du groupe de 178,7 millions d'euros, en progression de 286,1 millions d'euros par rapport au résultat net publié en 2018. Le résultat opérationnel de l'activité de gestion d'actifs a atteint 58,5 millions d'euros, un montant 3 fois supérieur à 2018 en données publiées, et en croissance de 48% à périmètre comparable. Le résultat opérationnel de l'activité d'investissement ressort fortement positif à 199,6 millions d'euros, contre une perte de 113,1 millions publiée en 2018 (ou -108,5 millions à périmètre constant).

Déjà publiés, les actifs sous gestion représentent 25,8 milliards d'euros au 31 décembre 2019, en croissance de 17% par rapport au 31 décembre 2018.

Le groupe de gestion d'actifs alternatifs et d'investissement souligne que son bilan est particulièrement solide. Il s'appuie sur 3,1 milliards d'euros de fonds propres, un endettement limité et 1,3 milliard d'euros de trésorerie disponible à fin décembre 2019.

Il propose un dividende de 0,50 euro par action.

Tikehau a confirmé ses objectifs organiques à horizon 2022 : actifs sous gestion supérieurs à 35 milliards d'euros et résultat opérationnel de l'activité de gestion d'actifs de plus de 100 millions d'euros.

" Dans le nouveau contexte imposé par l'émergence du Covid-19 notre priorité va d'abord à la protection de nos salariés et de nos partenaires, et nous avons mis en place toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité de notre activité dans les meilleures conditions. Nous entendons également jouer pleinement notre rôle d'investisseur actif en nous tenant au plus près des sociétés dans lesquelles nous sommes investis. Enfin, cette période d'incertitudes est susceptible de générer des opportunités d'investissement que le Groupe examinera toujours avec la plus grande sélectivité " a déclaré Antoine Flamarion et Mathieu Chabran, co-fondateurs de Tikehau Capital.

