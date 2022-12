Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tikehau Capital: vers une simplification de la détention information fournie par Cercle Finance • 22/12/2022 à 13:43









(CercleFinance.com) - Tikehau Capital annonce que son actionnaire de contrôle, Tikehau Capital Advisors (TCA), a conclu des accords visant à porter à 100% sa participation dans Fakarava Capital (société actionnaire de Tikehau Capital) dont TCA détenait jusqu'à présent 58,17%.



Aux termes de cette opération, qui devrait être finalisée d'ici au 31 décembre 2022, TCA acquiert la participation des autres actionnaires de Fakarava Capital représentant ensemble 41,83% de son capital et de ses droits de vote.



Cette opération porte la participation de TCA dans Tikehau Capital à 56,33%, directement et indirectement au travers de Fakarava Capital qui a vocation à être fusionnée dans TCA courant 2023 dans le cadre de la simplification de la détention de Tikehau Capital.





