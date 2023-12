Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Tikehau Capital: vers un partenariat avec Nikko AM information fournie par Cercle Finance • 18/12/2023 à 13:37









(CercleFinance.com) - Tikehau Capital prend plus de 2% après l'annonce de son entrée en discussions avancées avec Nikko Asset Management, l'un des plus grands gestionnaires d'actifs d'Asie, en vue de créer un partenariat commercial et capitalistique.



Dans ce cadre, les deux sociétés concluraient des accords de distribution au Japon et dans d'autres pays en Asie. Ce partenariat se traduirait également par la création d'une joint-venture dédiée aux stratégies d'investissement sur les marchés privés asiatiques.



Enfin, il se concrétiserait par l'acquisition par Nikko AM, par le biais d'acquisitions d'actions, d'une participation dans Tikehau Capital qui pourrait augmenter au fil du temps, mais resterait inférieure au premier seuil légal de déclaration de franchissement.





Valeurs associées TIKEHAU CAPITAL Euronext Paris +2.36%