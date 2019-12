Tikehau Capital : une dynamique toujours solide

(CercleFinance.com) - Laissant largement sur place la Bourse de Paris, l'action Tikehau Capital s'est reprise de 30% en trois mois (alors que le SBF 120 ne gagnait que 5%). Elle teste de nouveau les 24 euros, un niveau perdu de vue voilà plus d'un an.

Saluons, chez ce gestionnaire 'multi actifs', une dynamique de croissance mêlant acquisitions et entrées d'argent frais. Fin 2016, il gérait 10 milliards d'euros, chiffre passé à 13,80 milliards d'euros fin 2017 puis à 22 milliards un an plus tard, grâce notamment à l'entrée dans le périmètre Sofidy et ACE Management.

Et en 2019 ? Le groupe devrait continuer à faire mieux que ses prévisions initiales puisque les les 24,30 milliards étaient déjà de mise fin septembre. En conséquence, la partie haute de la précédente fourchette de 24,50 à 25 milliards est désormais visée.

Mieux encore : 'le groupe parvient avec succès à rééquilibrer son mix d'activités vers le private equity et l'immobilier, tout en maintenant une bonne dynamique d'investissement au sein de l'ensemble de ses fonds', indique le communiqué. Or il s'agit d'activités comptant parmi les plus profitables.

Enfin, cette tendance crédibilise aussi l'objectif pour 2022 que le groupe s'est fixé au printemps, à savoir : 35 milliards d'euros.