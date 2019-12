Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tikehau Capital : une acquisition à Clamart Cercle Finance • 02/12/2019 à 18:05









(CercleFinance.com) - Tikehau Capital annonce ce jour l'acquisition du centre d'activités 'Atlantic Park' à Clamart, dans le département des Hauts-de-Seine, via son fonds d'investissement paneuropéen. 'Le 'Atlantic Park' se décompose en 5 bâtiments et s'étend sur un terrain de 15.580 m2 et offre une surface locative totale de 14.770 m2. Les bâtiments se répartissent en une zone mixte comprenant des zones industrielles légères et des bureaux. L'ensemble de l'actif comprend 295 places de stationnement souterrain et en extérieur', détaille Tikehau.

