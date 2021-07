Tikehau Capital : Tikehau Special Opportunities II dépasse son objectif de levée de fonds

(AOF) - Tikehau Capital, le groupe de gestion d'actifs alternatifs, a annoncé aujourd'hui le closing final du fonds Tikehau Special Opportunities II (TSO II) avec 617 millions d'euros levés. TSO II est le deuxième millésime de la stratégie de situations spéciales de Tikehau Capital, et ce fonds a permis de lever un montant plus de quatre fois supérieur à TSO I. Son objectif initial était de 500 millions d'euros.

Lancé fin 2019, TSO II a un mandat d'investissement flexible, et propose des solutions de financement d'entreprises et des solutions adossées à des actifs sur les marchés de crédit primaires et secondaires en Europe. À ce jour, TSO II a déployé plus de 50 % de ses engagements via des investissements et des engagements fermes. Le rythme de déploiement s'est considérablement accéléré en 2020 dans le contexte lié à la pandémie de Covid-19.

