Tikehau Capital : succès de l'IPO de sa participation EuroGroup Laminations

(AOF) - Tikehau Capital a annoncé le succès de l’introduction en bourse de sa participation EuroGroup Laminations S.p.A. spécialiste des stators et rotors, pièces essentielles aux moteurs et aux générateurs électriques. Les actions sont cotées sur Euronext Milan et négociées sous le symbole EGLA. Le prix de 5,5 euros par action implique une capitalisation boursière d’environ 922 millions d’euros.

L'introduction en bourse fait suite à la mise en œuvre d'une stratégie de croissance réussie depuis l'acquisition par le groupe de gestion d'actifs alternatifs d'une participation de 30 % dans Eurogroup Laminations en septembre 2020. L'investissement avait été réalisé principalement par le biais de son fonds de capital-investissement T2 Energy Transition, lancé à l'initiative de TotalEnergies et Tikehau Capital en 2018, qui vise à investir dans des sociétés européennes contribuant à la transition vers une économie bas carbone.

L'introduction en bourse constitue la troisième réalisation partielle ou totale des investissements réalisés par le fonds T2 Energy Transition, après la vente partielle de sa participation dans GreenYellow en juillet 2022 et la cession du Groupe Rougnon en août 2022.

A la suite de cette introduction en bourse, les véhicules de Tikehau Capital conserveront une participation de 8,5% (avant l'option de surallocation) dans EuroGroup Laminations pour continuer à soutenir la Société dans son développement et sa croissance. Jean-Marc Gales, operating partner de Tikehau Capital et Roberto Quagliuolo continueront à siéger au Conseil d'administration de la société.

Depuis l'investissement initial de Tikehau Capital, le carnet de commandes du segment Véhicule électrique et Automobile d'EuroGroup Laminations a plus que triplé, passant de 1,5 milliard d'euros à environ 5 milliards d'euros, avec un pipeline potentiel de 2,5 milliards d'euros de commandes en cours de discussion. L'Ebitda d'EuroGroup a plus que triplé pendant cette période. L'introduction en bourse soutiendra le développement de la Société et consolidera sa position de leader mondial sur le marché des véhicules électriques.

