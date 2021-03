Tikehau Capital : succès d'une émission obligataire durable de 500 millions d'euros

Cette première obligation durable est présentée comme " une étape clé pour accélérer la stratégie d'impact du Groupe autour de ses quatre piliers : le changement climatique, l'inclusion sociale, la santé et l'innovation ".

Mathieu Chabran, co-fondateur de Tikehau Capital, a déclaré : " Tikehau Capital a placé l'ESG au cœur de ses opérations et l'impact en est la nouvelle frontière. Nous développons des stratégies qui répondent aux défis sociétaux tout en générant des rendements financiers attractifs pour les investisseurs. Le succès de cette toute première obligation durable constitue une nouvelle étape qui permettra au Groupe de refléter sa politique ESG volontariste dans sa structure de financement " .

(AOF) - Tikehau Capital a annoncé avoir réalisé avec succès le placement d'une émission obligataire durable inaugurale d'un montant de 500 millions d'euros à échéance mars 2029. Cette émission d'obligations durables senior unsecured est assortie d'un coupon fixe annuel de 1,625 %, coupon le plus bas jamais atteint par le spécialiste de la gestion alternatif. Par cette opération, Tikehau Capital allonge la maturité moyenne de sa dette à 5,5 ans.

