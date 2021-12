Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tikehau Capital : sortie complète du capital d'Eurazeo information fournie par Cercle Finance • 02/12/2021 à 07:08









(CercleFinance.com) - Tikehau Capital annonce avoir finalisé avec succès la cession de l'intégralité de sa position au capital d'Eurazeo. La société de gestion d'actifs alternatifs a ainsi cédé en 2021 un total de 5.165.207 titres Eurazeo à un prix moyen de 77,48 euros par action. L'investissement du groupe au capital d'Eurazeo a généré un résultat de 182 millions d'euros (dividendes inclus) pour Tikehau Capital sur l'ensemble de la période de détention, soit un TRI (taux de rendement interne) de 10,7%.

Valeurs associées TIKEHAU CAPITAL Euronext Paris +0.84%