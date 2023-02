Tikehau Capital : SFI entre au capital de TCA pour un montant de 400 millions d’euros

(AOF) - TCA, principal actionnaire de Tikehau Capital SCA, annonce l’engagement de SFI, filiale de Patrinvest, d’entrer à son capital pour un montant de 400 millions d’euros. Patrinvest est une société qui détient les intérêts de certaines des familles belges fondatrices de Anheuser-Busch InBev. SFI détiendra, à l’issue de l’opération, indirectement 9,3% de Tikehau Capital et deviendra ainsi un actionnaire de premier plan de la société.

SFI sera ainsi représenté au Conseil d'administration de TCA par Alexandre Van Damme, Président de Patrinvest, et Gregory d'Ursel. La candidature de Maximilien de Limburg Stirum, Président Exécutif de SFI, sera proposée en tant que membre du Conseil de surveillance de Tikehau Capital.

SFI entend jouer un rôle d'actionnaire engagé et actif aux côtés des fondateurs et du management du groupe et lui faire bénéficier de son expertise dans le développement d'activités à l'échelle mondiale.

" Cet investissement est le fruit d'une relation de longue date entre les deux groupes et leurs fondateurs. Il s'inscrit dans le cadre d'un partenariat à long-terme visant à accompagner la croissance de Tikehau Capital en tant qu'acteur majeur de la gestion d'actifs alternatifs dans le monde " a expliqué la société.

