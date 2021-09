Tikehau Capital sélectionné par le gouvernement fédéral belge pour gérer le Belgian Recovery Fund

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le fonds accordera dans les 5 prochaines années des prêts subordonnés et/ou convertibles à des entreprises actives en Belgique. La SFPI investira 100 millions d'euros dans le fonds, et jusque 250 millions d'euros seront mobilisés auprès d'investisseurs institutionnels belges et internationaux.

La Société Fédérale de Participations et d'Investissement (SFPI) qui gère des participations pour le compte de l'Etat belge a, à la suite d'une large consultation internationale, sélectionné Tikehau IM, filiale de Tikehau Capital, pour assurer la gestion de ce nouveau fonds de relance.

(AOF) - Tikehau Capital a été sélectionné par les autorités fédérales belges pour gérer le Belgian Recovery Fund, qui allouera jusqu'à 350 millions d'euros au financement des entreprises belges impactées par la crise du Covid. Ce mandat confirme le rôle actif de Tikehau Capital dans le financement de la relance économique en Europe. Le lancement du Belgian Recovery Fund s'inscrit dans le contexte de la relance économique post-Covid en Belgique et vise à soutenir l'économie et les entreprises belges.

