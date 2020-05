TIKEHAU CAPITAL se renforce aux Etats-Unis dans les projets d'infrastructures

(AOF) - Tikehau Capital a annoncé l'entrée en négociations exclusives en vue de l'acquisition de Star America Infrastructure Partners, société de gestion indépendante américaine active dans le secteur du développement et de la gestion de projets d'infrastructures en Amérique du Nord. Elle gère à fin avril 2020 plus de 600 millions de dollars (550 millions d'euros) d'encours, dont 70% proviennent d'investisseurs américains, et compte environ 20 collaborateurs.

Les termes et conditions complets de la transaction envisagée restent sujets à discussion et la transaction, si elle est signée, sera soumise à des conditions suspensives.

Créée en 2011 par deux entrepreneurs, Star America s'est spécialisée dans des projets d'infrastructures de taille moyenne, particulièrement au travers de partenariats public-privé, dans quatre catégories d'actifs : le transport (notamment routes, ponts, tunnels, ferroviaire), les infrastructures sociales (notamment logement étudiants et hôpitaux), l'environnement (gestion de l'eau et des déchets, efficacité énergétique) et la communication (data centers, fibre optique).

Au travers de ce projet d'acquisition d'un acteur reconnu dans le domaine de la gestion d'infrastructures aux Etats-Unis, Tikehau Capital viendrait renforcer son expertise dans les infrastructures, au-delà de son savoir-faire reconnu en immobilier.

" Avec un taux de commission de gestion nettement supérieur à la moyenne du groupe, appliqué au capital engagé par les clients-investisseurs, cette acquisition viendrait également renforcer le profil de génération de revenu de Tikehau Capital " a souligné le gestionnaire d'actifs.

AOF - EN SAVOIR PLUS