Tikehau Capital s’engage à dédier plus de 5 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour le climat

(AOF) - Tikehau Capital se donne pour ambition de disposer dès 2025 de plus de 5 milliards d’euros d’actifs sous gestion exclusivement dédiés à l’urgence climatique. Le groupe créée un Centre d’Action Climat ayant pour mission de mobiliser les expertises et les innovations et de coordonner la stratégie climat globale de Tikehau Capital. Pierre Abadie est nommé directeur Climat du groupe, et dirigera à ce titre le Centre d’Action Climat, en complément de ses fonctions de co-gérant du fonds de private equity T2 Energy Transition de Tikehau Capital.

AOF - EN SAVOIR PLUS