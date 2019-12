TIKEHAU CAPITAL s'associe à Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking

(AOF) - Tikehau Capital a levé plus de 400 millions d'euros pour un fonds destiné à offrir des solutions d'investissement sur les marchés privés européens aux clients particuliers de Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, le plus grand réseau de banque privée italien. e fonds apporte une solution sur mesure et multi-actifs aux particuliers fortunés à la recherche d'une exposition diversifiée aux marchés privés européens. Son périmètre d'investissement couvrira les métiers Dette privée, Private equity, Immobilier et Special opportunities.