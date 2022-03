Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tikehau Capital: résultat net annuel en forte amélioration information fournie par Cercle Finance • 10/03/2022 à 09:18









(CercleFinance.com) - Le groupe de gestion d'actifs alternatifs Tikehau Capital publie un résultat net part du groupe pour l'année écoulée de 319 millions d'euros, contre une perte de 169 millions en 2020, reflétant la forte dynamique des différentes activités.



Concernant l'activité de gestion d'actifs, la marge opérationnelle a progressé de trois points à 40,3%, pour des revenus en hausse de 38% à 283 millions d'euros, avec une croissance de 20% des actifs sous gestion, atteignant 33 milliards au 31 décembre 2021.



Se disant 'bien positionné pour faire face aux incertitudes qu'engendre la situation géopolitique actuelle', Tikehau Capital proposera un dividende d'un euro par action au titre de 2021, dont 0,60 euro de dividende de référence et 0,40 euro de dividende spécial.





