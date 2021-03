TIKEHAU CAPITAL renforce sa présence en Allemagne

(AOF) - Tikehau Capital a annoncé l'ouverture de son nouveau bureau à Francfort et la nomination de Dominik P. Felsmann en tant que responsable de l'Allemagne à partir du 15 mars 2021. Ce bureau constitue la douzième implantation du spécialiste de la gestion alternative dans le monde et renforce sa présence en Europe de l'Ouest après Paris, Londres, Bruxelles, Milan, Madrid et plus récemment, Luxembourg et Amsterdam.

L'Allemagne est déjà un marché clé pour Tikehau Capital, tant en termes d'investissements que de partenariats stratégiques à l'image de celui établi avec le Groupe DWS depuis 2018. L'ouverture de ce bureau souligne également la volonté de Tikehau Capital d'être aux plus près des investisseurs allemands.

L'arrivée de Dominik P. Felsmann sera chargé de développer les capacités locales d'origination d'investissements et les activités de Tikehau Capital en Allemagne, ainsi que de renforcer les relations de longue date de Tikehau Capital avec les investisseurs allemands. Il dispose de 15 années d'expérience dans le secteur financier. Avant de rejoindre Tikehau Capital, il était directeur du leveraged finance en Allemagne pour ABN Amro, où il était responsable du développement et de l'équipe locale de leveraged finance depuis 2017.

Cette présence locale à Francfort vient accroître l'engagement de Tikehau Capital dans la région DACH (Allemagne, Autriche et Suisse). Le Groupe transférera également des collaborateurs depuis son siège à Paris pour soutenir son plan de développement en Allemagne et prévoit de recruter des talents locaux pour accompagner la croissance de ce nouveau bureau.

Tikehau Capital a la conviction que le marché du direct lending, sur lequel le Groupe a été pionnier en Europe, recèle un fort potentiel en Allemagne. L'offre de Tikehau Capital en Allemagne sera composée de l'ensemble des classes d'actifs sur lesquelles le Groupe est aujourd'hui présent : la dette privée, les actifs réels, le capital-investissement et les activités de marchés de capitaux.

AOF - EN SAVOIR PLUS