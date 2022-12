Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tikehau Capital: réalisation d'un premier CFO information fournie par Cercle Finance • 27/12/2022 à 13:55









(CercleFinance.com) - Tikehau Capital annonce avoir réalisé avec succès un Collateralized Fund Obligation (CFO) inaugural de 300 millions de dollars, opération qui 'représente une nouvelle étape dans l'expansion de Tikehau Capital en Amérique du Nord'.



Les actifs du CFO sont constitués de participations dans des fonds de dette privée qui étaient principalement détenus au bilan de Tikehau Capital. Les tranches de dette notées et d'equity ont été placées auprès d'investisseurs institutionnels américains.



Tikehau Capital conserve, quant à lui, une partie de l'equity. Cette opération pourrait générer un impact positif sur sa position de trésorerie d'environ 0,2 milliard de dollars sur la durée de vie du véhicule.





