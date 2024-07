Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Tikehau Capital: rachat d'actifs immobiliers à Casino information fournie par Cercle Finance • 01/07/2024 à 15:03









(CercleFinance.com) - Casino annonce avoir signé un accord ferme avec Tikehau Capital portant sur la cession au second semestre 2024 d'un portefeuille immobilier de 30 actifs, pour plus de 200 millions d'euros à percevoir à la date de vente et des compléments à percevoir ultérieurement.



Ce portefeuille est composé de murs d'hypermarchés et de supermarchés loués aux enseignes Casino, Intermarché, Carrefour et Auchan, ainsi que de lots annexes au sein de ces ensembles immobiliers, certains présentant des potentiels de promotion immobilière.



Des accords ont également été signés pour confier la gestion immobilière de ce portefeuille au groupe Casino pendant une durée de cinq ans. Cette opération permettra de réduire sa dette financière vis-à-vis des prêteurs obligataires de sa filiale Quatrim.





Valeurs associées TIKEHAU CAPITAL 21,15 EUR Euronext Paris +0,95%