Le niveau des taux d'intérêt et les interrogations autour de l'intelligence artificielle devraient passer au second plan en 2027 : Tikehau Capital conserve en effet une vision positive des marchés actions pour l'année à venir. Le gestionnaire estime que la croissance des bénéfices des entreprises devrait continuer de soutenir les Bourses. Il invite tout de même les investisseurs à diversifier davantage leurs portefeuilles, notamment vers l'Europe.

Pas de raison de céder au pessimisme : "a priori, on devrait avoir un autre bon millésime l'année prochaine en matière de croissance bénéficiaire, aussi bien aux USA qu'en Europe", sourit Raphaël Thuin, directeur des stratégies de marchés de capitaux chez Tikehau Capital, évoquant même "une croissance à deux chiffres".

Ce mardi 17 novembre, depuis le 9e étage d'un immeuble de la rue Monceau (Paris 8e), les équipes de Tikehau Capital livrent à la presse leurs perspectives pour 2027. Et tentent de répondre à la question qui agite la planète financière : comment investir dans un monde sous tension ?

Une gageure, a priori, sauf que les fondamentaux sont plutôt solides avec une croissance économique qui tient bon, des entreprises qui affichent des résultats robustes et des valorisations redevenues plus raisonnables après les récentes corrections. "Dans un tel contexte, on a rarement vu un marché haussier mourir", reconnait le spécialiste. Les équipes de gestion restent néanmoins vigilantes, gardant un oeil sur les taux d'intérêt, l'autre sur les valeurs de l'IA.

Des taux américains à 6% ? Même pas peur !

Il y a quelques mois, le scénario aurait fait tousser plus d'un financier. Aujourd'hui, les équipes de Tikehau ne tremblent pas en affirmant qu'au regard de la croissance économique (robuste) et de l'inflation (susceptible de rester durablement élevée), le rendement des emprunts d'État américains à dix ans pourrait atteindre... 6 à 6,5%.

"En fait, cela n'aurait rien de loufoque. Et ce serait en cohérence avec l'histoire", martèle Raphaël Thuin, convoquant au passage la décennie de 90's et ses taux américains à 10 ans qui s'établissaient en moyenne à 6,6%, sans pour autant pénaliser les marchés actions.

Selon Tikehau, le problème ne serait donc pas tant le rendement final du "10 ans", mais plutôt la vitesse de son ascension. Si une remontée progressive pourrait laisser aux entreprises et aux investisseurs le temps de s'adapter, un mouvement brutal, provoqué notamment par une nouvelle poussée inflationniste, serait autrement plus difficile à digérer.

"Historiquement, dans des cycles de taux très rapides, les marchés ont tendance à moins bien performer", souligne l'expert en pointant du doigt des courbes sur un écran. Dans ces conditions, le gestionnaire recommande de rester investi, tout en privilégiant les maturités courtes, moins exposées aux fluctuations des taux d'intérêt. Un positionnement qui pourrait également profiter d'une politique monétaire moins restrictive qu'anticipé par les marchés.

IA : du bon et du moins bon

Difficile d'échapper à la méga-tendance du moment : l'intelligence artificielle. Après avoir porté une bonne partie de la hausse des marchés, le secteur traverse une phase de doute et de remise en question. Pas assez, toutefois, pour entamer les convictions de Tikehau.

Pour le gestionnaire, la dynamique des investissements reste en effet intacte : les dépenses des grands groupes technologiques américains continuent d'accélérer et celles des principaux hyperscalers pourraient atteindre 1 000 milliards de dollars en 2027, sans même compter Oracle. Surtout, aucun signe de coup de frein ne semble se dessiner à court terme. "En ce moment, on ne décèle aucun signe de ralentissement ou de coupe de Capex", abonde Jean-Marc Delfieux, gérant actions chez Tikehau Capital.

En revanche, les équipes de gestion sont attentives au décalage qui s'est formé entre les performances opérationnelles des entreprises et leur évolution boursière. "Les hyperscalers produisent des profits records et se paient au plus bas depuis plusieurs années", observent les gérants. Autrement dit, la défiance des investisseurs contraste avec la solidité des résultats.

Même constat chez les fabricants de semi-conducteurs. Nvidia, par exemple, se négocierait autour de 11 fois les bénéfices, un niveau que Tikehau considère comme "intéressant", même s'il préfère attendre davantage de visibilité sur les incertitudes entourant le groupe avant de se positionner.

Car derrière cette dynamique toujours porteuse, les motifs de prudence ne manquent pas. Le financement des investissements massifs dans l'IA commence à peser sur les marchés du crédit, tandis que les risques réglementaires se multiplient aux Etats-Unis, notamment après le ras de marée démocrate aux élections de mi-mandat. Une éventuelle réduction des dépenses des hyperscalers pourrait aussi entraîner une correction de l'ensemble du secteur. Un scénario qui n'est toutefois pas privilégié par Tikehau... mais qui reste à surveiller.

L'Europe retrouve des arguments

Dans ce contexte délicat, les gestionnaires cherchent à réduire la dépendance de leurs portefeuilles aux grandes valeurs technologiques américaines. Et à ce titre, l'Europe leur semble offrir des possibilités intéressantes. Parmi les convictions de Tikehau, on retrouve notamment Schneider Electric, Legrand et Siemens Energy, trois industriels du Vieux Continent qui profitent de l'essor des centres de données, mais dont l'activité ne repose pas uniquement sur l'intelligence artificielle.

"La majorité de leur activité se fait hors data centers", rappelle en effet Jean-Marc Delfieux. De quoi limiter les dégâts si la croissance des investissements dans l'IA venait à ralentir...

Tikehau reste également favorable aux valeurs de défense européennes, malgré leur récent recul en Bourse. Le réarmement du continent et la recherche d'une plus grande autonomie stratégique constituent, selon le gestionnaire, des tendances de long terme. Les banques européennes conservent elles aussi ses faveurs, grâce à des valorisations encore modestes et à un environnement de taux qui soutient leur rentabilité. La santé et les foncières cotées complètent cette liste de secteurs à surveiller. Autant de pistes de diversification pour un gestionnaire soucieux de ne pas faire reposer ses performances sur les seules grandes valeurs technologiques américaines.

Au final, le gestionnaire n'envisage pas de changement radical de tendance sur les marchés en 2027. Mais après plusieurs années de fortes performances, la sélection des valeurs devrait devenir plus déterminante. "On s'attend à ce qu'il y ait plus de volatilité et plus de discernement à avoir d'un secteur ou d'une valeur à l'autre", prévient Raphaël Thuin. Si Tikehau ne voit pas de raison de tourner le dos aux marchés, l'heure n'est donc pas, non plus, à l'optimisme aveugle.