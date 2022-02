Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tikehau Capital: placement privé sur le marché USPP information fournie par Cercle Finance • 14/02/2022 à 07:43









(CercleFinance.com) - Tikehau Capital annonce avoir fixé les termes d'un placement privé inaugural de 180 millions de dollars sur le marché américain (USPP), placement privé structuré en deux tranches de maturités 10 et 12 ans, les plus longues jamais atteintes par le groupe.



'Le produit de ce financement a vocation à être utilisé dans le strict respect du cadre d'allocation (Sustainable Bond Framework) mis en place par le groupe dans le cadre de sa première obligation durable émise en mars 2021', précise le gestionnaire d'actifs alternatifs.



À l'issue de l'opération, 63% de l'endettement du groupe sera soumis à des critères durables et la maturité moyenne de sa dette sera portée à 5,5 ans. La finalisation de l'opération devrait avoir lieu le 31 mars, sous réserve des conditions habituelles.





Valeurs associées TIKEHAU CAPITAL Euronext Paris 0.00%