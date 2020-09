Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tikehau Capital : perte nette au 1er semestre Cercle Finance • 17/09/2020 à 07:25









(CercleFinance.com) - Tikehau Capital affiche au titre du premier semestre 2020 un résultat net part du groupe de -240,9 millions d'euros, grevé par un résultat opérationnel de l'activité d'investissement de -290,3 millions avec des évolutions négatives de juste valeur de certains actifs cotés. Le résultat opérationnel des activités de gestion d'actifs augmente par contre de 39,5% à 28,6 millions, porté par la croissance des commissions de gestion. Les actifs sous gestion au 30 juin s'élèvent à 25,7 milliards d'euros, en progression de 9,8% sur un an. Tikehau Capital vise plus de 27,5 milliards d'euros d'actifs sous gestion à fin 2020, et confirme ses objectifs à horizon 2022 de plus de 35 milliards d'actifs sous gestion et de plus de 100 millions d'euros de résultat opérationnel dans la gestion d'actifs.

Valeurs associées TIKEHAU CAPITAL Euronext Paris +1.39%