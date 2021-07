Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tikehau Capital : participation accrue dans Augmentum Cercle Finance • 13/07/2021 à 09:27









(CercleFinance.com) - Tikehau Capital annonce avoir augmenté sa participation dans Augmentum, société d'investissement fintech cotée au Royaume Uni, en devenant un investisseur de sa récente émission d'actions de 55 millions de livres sterling clôturée ce 13 juillet. 'En s'associant à Augmentum, Tikehau Capital accroit son exposition dans le capital-risque, déjà actionnaire de Ring Capital, société de capital-investissement de premier plan spécialisée dans le financement des entreprises digitales et technologiques', explique-t-il. La relation renforcée avec Augmentum permet également à cette dernière d'ouvrir, à Paris, son premier bureau en Europe continentale, bureau qui offrira à Augmentum des capacités supplémentaires pour soutenir ses projets d'investissements paneuropéens.

