Tikehau Capital: partenariat avec UOB-Kay Hian en Asie

(CercleFinance.com) - Tikehau Capital annonce s'associer à UOB-Kay Hian, le plus grand courtier en valeurs mobilières d'Asie du Sud-Est basé à Singapour, pour lancer une nouvelle stratégie de dette privée, stratégie pour laquelle ils s'engagent à investir 50 millions de dollars chacun.



Cette nouvelle stratégie de dette privée a pour objectif d'apporter des financements aux entreprises de taille moyenne opérant dans des secteurs résilients et défensifs dans la région Asie-Pacifique, en mettant l'accent sur le financement de leur croissance.



Bien que l'Asie contribue à hauteur de 36% au PIB mondial, sa part dans les actifs mondiaux sous gestion dans le domaine de la dette privée ne s'élève qu'à 7%, une disparité qui souligne un fort potentiel de croissance selon la société de gestion d'actifs alternatifs.





