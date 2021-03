Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tikehau Capital : ouverture d'un nouveau bureau à Francfort Cercle Finance • 09/03/2021 à 13:08









(CercleFinance.com) - Le groupe de gestion d'actifs alternatifs Tikehau Capital annonce l'ouverture de son nouveau bureau à Francfort et la nomination de Dominik P Felsmann en tant que responsable de l'Allemagne à partir du 15 mars. Ce bureau à Francfort, soulignant la volonté de Tikehau Capital d'être aux plus près des investisseurs allemands, constitue sa douzième implantation dans le monde et renforce sa présence en Europe de l'Ouest. L'arrivée de Dominik P Felsmann permet également à la société de renforcer sa plateforme de dette privée en bénéficiant de ses 15 années d'expérience en leveraged finance. Il était précédemment directeur du leveraged finance en Allemagne pour ABN Amro.

Valeurs associées TIKEHAU CAPITAL Euronext Paris +0.85%