Tikehau Capital: nouveau responsable actions & flexibles

(CercleFinance.com) - Tikehau Capital annonce la nomination de Jean-Marc Delfieux -jusqu'alors responsable de la gestion obligataire dans la société - au poste de responsable de la gestion actions & flexibles.



Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Jean-Marc Delfieux, qui dispose de 27 années d'expérience sur les marchés financiers, sera responsable du développement de l'activité et de la gamme de produits flexibles et actions de Tikehau Capital.



Par ailleurs, Laurent Calvet succédera à Jean-Marc Delfieux en tant que responsable de la gestion obligataire. A la tête de l'équipe Capital Markets Stratégies (CMS), il sera chargé 'de maintenir l'excellente dynamique de l'activité crédit de CMS'



La société précise que Laurent Calvet (37 ans) dispose de 10 années d'expérience en tant que gérant de portefeuille crédit au sein de l'équipe obligataire de Tikehau Capital.







