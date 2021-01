Tikehau Capital nomme une responsable de la France en dette privée

Laura Scolan est diplômée de l'Université Paris Dauphine avec une spécialisation en corporate finance et ingénierie financière. Depuis 2013, elle était director puis managing director au sein de Messier Maris & Associés, dont elle était devenue partner et co-head de l'activité Conseil en Financement (Debt Advisory).

(AOF) - Tikehau Capital, groupe de gestion d'actifs alternatifs et d'investissement, a annoncé la nomination de Laura Scolan au sein de son activité de dette privée, en tant que responsable de la France et directrice des opérations. Dans sa nouvelle fonction, elle aura la charge des activités d'investissement en France ainsi que de la gestion opérationnelle de l'activité de dette privée. Elle rapportera à Cécile Mayer- Lévi, directrice de l'activité de dette privée de Tikehau Capital.

