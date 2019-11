Tikehau Capital nomme une Responsable de l'activité de fonds secondaires de dette privée

(AOF) - Tikehau Capital, groupe de gestion d'actifs alternatifs et d'investissement, annonce la nomination d'Olga Kosters au poste de Responsable de l'activité de fonds secondaires de dette privée. Elle a pour rôle de lancer l'activité des fonds secondaires de dette privée. Elle exercera son activité depuis New York, sous la responsabilité locale de Tim Grell, Responsable de la Région Amérique du Nord, et de Cécile Mayer-Lévi, Directeur de l'activité de dette privée.

Diplômée d'un MBA de l'Université Hofstra et titulaire du CFA, Olga Kosters (47 ans) a 20 ans d'expérience en matière d'investissement et de structuration sur les marchés de capitaux privés et publics. Avant de rejoindre Tikehau Capital, Mme Kosters a conseillé, au sein de StepStone Global, de grands investisseurs institutionnels sur les stratégies de financement privés aux Etats-Unis et elle a dirigé les activités liées à la stratégie de dette privée corporate de Zurich Insurance Group. Auparavant, Mme Kosters a occupé plusieurs postes à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) à Londres.