Tikehau Capital nomme un responsable Ventes Wholesale pour l’Europe

Vincent Archimbaud, 46 ans, dispose de plus de 20 ans d'expérience de l'industrie de la gestion d'actifs. Avant de rejoindre Tikehau Capital, il était depuis 2014, directeur de la Distribution de Lombard Odier IM (France, Belgique, Luxembourg et Monaco).

Il coordonnera la couverture de cette clientèle avec les responsables régionaux en Europe sur l'ensemble des classes d'actifs sur lesquelles Tikehau Capital investit (dette privée, capital investissement, actifs réels et stratégies de marchés de capitaux).

En tant que responsable Ventes Wholesale pour l'Europe, Vincent Archimbaud aura la charge d'accélérer le développement et d'accompagner la clientèle du Groupe de multi-family offices, de fonds de fonds, de gestionnaires d'actifs, de conseillers financiers indépendants, de sélectionneurs de fonds dans les banques, d'assureurs et de plateformes de fonds, ainsi que les divisions de banque privée.

(AOF) - Tikehau Capital a annoncé la nomination de Vincent Archimbaud en tant que responsable Ventes Wholesale pour l’Europe. Vincent Archimbaud sera basé à Paris, sous la responsabilité de Frédéric Giovansili, directeur général adjoint et responsable mondial des ventes, du marketing et du développement commercial de Tikehau IM.

