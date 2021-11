Tikehau Capital nomme John Fraser président de sa stratégie mondiale de Crédits Structurés

(AOF) - Tikehau Capital a nommé John Fraser en tant que président de son activité mondiale de Crédits Structurés. Il sera basé à New York. Cette nomination renforce l'engagement de la société envers son activité de CLO et accompagne son expansion sur le marché américain. Depuis le lancement de sa stratégie CLO en 2014, Tikehau Capital bénéficie d'un solide track-record dans le domaine des crédits structurés, avec plus de 2 milliards d'euros d'émissions réalisées à travers cinq CLO en Europe et le lancement de son premier CLO en Amérique du Nord en septembre 2021.

Dans son rôle nouvellement créé, John Fraser conseillera les équipes senior de Tikehau Capital sur la conduite des activités de Crédits Structurés du groupe, incluant la planification stratégique de ses plateformes CLO, en plein développement tant en Europe qu'en Amérique du Nord, ainsi que le développement de nouvelles activités au sein des Crédits Structurés.

Avec son expérience à la fois entrepreneuriale et acquise auprès de grands acteurs du secteur, John Fraser développera l'expertise du groupe en matière de crédits structurés, contribuera à la stratégie marketing des offres et au rayonnement de la marque Tikehau Capital, et approfondira les relations avec les investisseurs.

