Tikehau Capital : nomination à la tête d'une activité

(CercleFinance.com) - Tikehau Capital annonce la nomination de Raphael Thuin en tant que directeur de l'activité Capital Markets Stratégies, poste auquel il supervisera la gestion des stratégies d'investissement obligataires, actions et flexibles, nomination effective ce lundi. Cette gamme de fonds permet d'accéder à une gestion long terme sur les classes d'actifs obligations d'entreprises, obligations financières et actions de toutes capitalisations avec une capacité d'investissement en Asie, Europe et Amérique du Nord.

Valeurs associées TIKEHAU CAPITAL Euronext Paris +0.48%