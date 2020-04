Tikehau Capital : Neil Parekh nommé responsable de l'Asie, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande

(AOF) - Le groupe de gestion d'actifs alternatifs et d'investissement Tikehau Capital annonce aujourd'hui la nomination de Neil Parekh en tant que responsable de l'Asie, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Dans ses nouvelles fonctions, Neil Parekh, qui sera basé à Singapour, sera chargé d'accélérer le développement de l'activité de Tikehau Capital en Asie, en Australie et en Nouvelle-Zélande, aux côtés de l'équipe de direction existante en Asie.

Neil rejoindra Tikehau Capital en tant qu'associé à la fin du second trimestre. Il était précédemment directeur général Asie au sein de National Australia Bank. Il dispose de plus de 30 ans d'expérience dans les services financiers en Asie-Pacifique, aux États-Unis et en Europe.

Le groupe a connu une croissance rapide en Asie depuis l'ouverture de son bureau à Singapour en 2014, suivie par l'ouverture de bureaux à Séoul en 2017 et à Tokyo en 2019.