Tikehau Capital : Natacha Valla rejoint l'Advisory Board de Tikehau Investment Management

(AOF) - Tikehau Capital, le groupe de gestion d'actifs alternatifs et d'investissement, annonce aujourd'hui la nomination de Natacha Valla en tant que membre de l'Advisory Board de sa société de gestion Tikehau Investment Management. Elle apportera au management de Tikehau IM son expertise dans de multiples domaines économiques et financiers, parmi lesquels les problématiques d'investissement et d'allocations d'actifs, et l'analyse des politiques monétaires et des enjeux macroéconomiques internationaux.

Natacha Valla était jusqu'à présent Directrice Générale adjointe pour la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. Elle a récemment été nommée Doyenne de l'école du management et de l'innovation de Sciences Po.

Diplômée d'un doctorat en économie de l'European University Institute (Florence), Natacha Valla a été directrice exécutive de la recherche économique internationale chez Goldman Sachs de 2008 à 2014, et chef de la division politique et stratégie de la Banque européenne d'investissement jusqu'à peu. Elle fut directrice adjointe du CEPII de 2014 à 2016.

Thomas Friedberger, Directeur Général et Co-Chief Investment Officer de Tikehau Investment Management, a déclaré : " Son expérience, sa connaissance approfondie des problématiques monétaires et de marchés, ainsi que sa connaissance du Groupe Tikehau Capital, dont elle a été membre du conseil de surveillance, sont autant d'atouts qui seront très précieux aux équipes de Tikehau IM dans la définition de leur stratégies et convictions d'investissement. "

