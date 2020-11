Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tikehau Capital : mandat de rachat d'actions prolongé Cercle Finance • 17/11/2020 à 07:07









(CercleFinance.com) - Tikehau Capital annonce prolonger son mandat de rachat d'actions, signé et annoncé le 19 mars 2020 jusqu'au 18 mars 2021, date d'annonce de ses résultats annuels 2020. La taille de ce mandat est portée, à compter de ce jour, de 75 à 90 millions d'euros. Le groupe de gestion d'actifs et d'investissement rappelle que dans le cadre de ce mandat confié à un prestataire de services d'investissement, 2.416.120 de ses propres actions ont été rachetées à ce jour. Les actions ainsi rachetées sont destinées à être annulées et/ou remises dans le cadre d'opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d'apport, dans la limite de 5% du capital social conformément à la loi.

Valeurs associées TIKEHAU CAPITAL Euronext Paris +1.30%